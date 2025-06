Il palazzo romano con l ambasciata di Francia nei cruciverba: la soluzione è Farnese

Home / Soluzioni Cruciverba / Il palazzo romano con l ambasciata di Francia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il palazzo romano con l ambasciata di Francia' è 'Farnese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FARNESE

Curiosità e Significato di "Farnese"

Vuoi sapere di più su Farnese? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Farnese.

Perché la soluzione è Farnese? Il Palazzo Farnese è un'imponente struttura situata nel centro di Roma, famosa per la sua architettura rinascimentale e per essere la sede dell'Ambasciata di Francia. Costruito per la potente famiglia Farnese, il palazzo è un esempio straordinario di arte e storia, con affreschi e opere di artisti del calibro di Carracci. Oggi, oltre a svolgere una funzione diplomatica, è anche un importante punto di riferimento culturale per i visitatori della città.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il famoso Ercole di LisippoLa principessa di Parma e Piacenza che divenne regina di SpagnaIl Palazzo romano sede dell ambasciata di FranciaUno storico palazzo romanoUn anfiteatro romano in Francia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Farnese

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il palazzo romano con l ambasciata di Francia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

R Roma

N Napoli

E Empoli

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A T E T D R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ADOTTARE" ADOTTARE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.