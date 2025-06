Una frazione di tempo nei cruciverba: la soluzione è Attimo

ATTIMO

Curiosità e Significato di "Attimo"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Attimo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Attimo? Attimo è un termine che evoca l'idea di un momento estremamente breve, quasi fugace. È quel piccolo intervallo di tempo in cui può accadere qualcosa di significativo o che può essere dimenticato in un batter d'occhio. Pensiamo a un attimo come a un battito di ciglia, un istante che, seppur effimero, può racchiudere emozioni e ricordi indelebili.

Come si scrive la soluzione Attimo

Hai davanti la definizione "Una frazione di tempo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

M Milano

O Otranto

