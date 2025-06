Un Dolce nei cruciverba: la soluzione è Crostata

CROSTATA

Curiosità e Significato di "Crostata"

Approfondisci la parola di 8 lettere Crostata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Crostata? La crostata è un delizioso dolce della tradizione italiana, caratterizzato da una base di pasta frolla che racchiude un ripieno goloso, solitamente a base di marmellata, crema pasticcera o frutta fresca. Spesso decorata con strisce di pasta intrecciate sulla superficie, è perfetta per ogni occasione, dalla merenda alla festa di compleanno. Questo dessert non solo conquista il palato, ma rappresenta anche un momento di convivialità e condivisione tra amici e familiari.

Come si scrive la soluzione Crostata

C Como

R Roma

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I E A T C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATETI" CATETI

