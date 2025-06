C è chi lo mette fra le ruote nei cruciverba: la soluzione è Bastone

BASTONE

Curiosità e Significato di "Bastone"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Bastone più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Bastone.

Perché la soluzione è Bastone? Il termine bastone può essere usato in senso figurato per indicare un ostacolo o una difficoltà che si frappone nel cammino di qualcuno, proprio come un oggetto messo fra le ruote di un veicolo ne impedirebbe il movimento. In questo contesto, la frase suggerisce l'idea di qualcuno o qualcosa che crea problemi o intralci nel percorso di una persona. Insomma, un bastone diventa un simbolo di sfide da affrontare per proseguire nel proprio cammino.

Come si scrive la soluzione Bastone

Hai davanti la definizione "C è chi lo mette fra le ruote" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

