C è chi lo mette nella piaga - Cruciverba

C è chi lo mette nella piaga.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DITO

Significato/Curiosità : C è chi lo mette nella piaga

Il "dito" è un'appendice presente sulla mano che viene utilizzata per diverse funzioni, tra cui indicare, toccare, afferrare e molti altri. L'espressione "c'è chi lo mette nella piaga" si riferisce all'atto di puntare il dito verso qualcuno o qualcosa, evidenziando un errore, una colpa o un problema. Può indicare una critica o un'accusa diretta. Puntare il dito nella piaga può creare disagio o imbarazzo per la persona coinvolta, poiché mette in evidenza un aspetto negativo o doloroso. L'uso di questa espressione richiama l'idea di una condizione difficile o di un'azione che peggiora ulteriormente una situazione già problematica.

