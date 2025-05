Vantano un ottima cucina nei cruciverba: la soluzione è Emiliani

Home / Soluzioni Cruciverba / Vantano un ottima cucina

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vantano un ottima cucina' è 'Emiliani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMILIANI

Curiosità e Significato di "Emiliani"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Emiliani più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Emiliani.

Perché la soluzione è Emiliani? Gli emiliani sono le persone che abitano in Emilia, una regione dell'Italia nota per la sua ricca tradizione culinaria. Questa zona è famosa per piatti deliziosi come tortellini, lasagne e parmigiano reggiano, che riflettono la passione dei suoi abitanti per la buona cucina. Insomma, essere emiliano significa non solo appartenenza geografica, ma anche un amore profondo per i sapori autentici e la convivialità a tavola.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Condividono una regione coi romagnoliTra gli Emiliani e i LazialiTra Lombardi e ToscaniLe suzette della cucina franceseNastro trasparente usato in cucinaI caratteristici antipasti della cucina spagnola

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Emiliani

Non riesci a risolvere la definizione "Vantano un ottima cucina"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

M Milano

I Imola

L Livorno

I Imola

A Ancona

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I S A N N T A O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAN ANTONIO" SAN ANTONIO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.