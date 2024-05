La Soluzione ♚ Graminacea che fornisce un ottimo foraggio La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CODA DI TOPO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CODADITOPO

Significato della soluzione per: Graminacea che fornisce un ottimo foraggio Il fleo (Phleum pratense L., anche noto come coda di topo, codina, erba codolina, fleolo, erba timotea) è una pianta della famiglia delle Poaceae. È usato nell'alimentazione del bestiame. Secondo il metodo scandinavo di calcolo dell'energia fornita dagli alimenti zootecnici, creato in Danimarca nel 1880 cui oggi sono preferiti metodi più sofisticati, l'energia contenuta in un kg d'orzo standard o in 2,5 kg di fieno di un prato polifita ricco di Phleum pratense rappresentava l'unità di riferimento, detta unità foraggera o UF.

