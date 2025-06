È spesso messo all indice nei cruciverba: la soluzione è Ditale

DITALE

Curiosità e Significato di "Ditale"

La soluzione Ditale di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ditale per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ditale? Il termine ditale si riferisce a un piccolo strumento di metallo o plastica che si indossa sul dito per proteggere la pelle mentre si cucisce. È particolarmente utile per spingere l'ago attraverso il tessuto, evitando così di pungere il dito. Insomma, è un accessorio prezioso per chi ama il cucito e desidera lavorare in modo più sicuro e preciso!

Come si scrive la soluzione Ditale

Stai cercando la risposta alla definizione "È spesso messo all indice"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

T Torino

A Ancona

L Livorno

E Empoli

