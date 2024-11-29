Lo usa la sartina

SOLUZIONE: DITALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo usa la sartina" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo usa la sartina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ditale? Il termine si riferisce a un elemento che viene impiegato dalla sarta durante il lavoro con i tessuti. È uno strumento che permette di mantenere le parti di stoffa ben ferme e in posizione mentre si cuciscono. La sua presenza è fondamentale per ottenere cuciture precise e pulite, facilitando anche la gestione di spessori e dettagli complessi. In questo modo, si garantisce che il risultato finale sia accurato e professionale, contribuendo alla realizzazione di capi ben rifiniti.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo usa la sartina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo usa la sartina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ditale:

D Domodossola I Imola T Torino A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo usa la sartina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

