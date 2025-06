Ciò che normalmente si consuma dello zenzero nei cruciverba: la soluzione è Rizoma

RIZOMA

Curiosità e Significato di "Rizoma"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Rizoma, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Rizoma? Il termine rizoma si riferisce alla parte sotterranea e orizzontale di alcune piante, tra cui lo zenzero. Questa struttura vegetale è fondamentale per la pianta, poiché immagazzina nutrienti e consente la crescita di nuovi germogli. Quando parliamo di zenzero, spesso ci riferiamo proprio al suo rizoma, che è ampiamente utilizzato in cucina e nella medicina tradizionale per le sue proprietà aromatiche e benefiche.

Come si scrive la soluzione Rizoma

Hai davanti la definizione "Ciò che normalmente si consuma dello zenzero" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

I Imola

Z Zara

O Otranto

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I C R C O E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CROCIERA" CROCIERA

