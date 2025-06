Centro nazionale d arte e cultura parigino nei cruciverba: la soluzione è Pompidou

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Centro nazionale d arte e cultura parigino' è 'Pompidou'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POMPIDOU

Curiosità e Significato di "Pompidou"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pompidou più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pompidou.

Perché la soluzione è Pompidou? Il Centro nazionale d'arte e cultura parigino, meglio conosciuto come Pompidou, è un'icona della cultura contemporanea situata nel cuore di Parigi. Inaugurato nel 1977, questo centro non solo ospita una delle più importanti collezioni d'arte moderna e contemporanea al mondo, ma è anche famoso per la sua architettura innovativa, caratterizzata da tubi colorati e spazi aperti. Oltre a essere un luogo di esposizione, il Pompidou è un vivace centro culturale che prom

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Centro d arteArbor centro del MichiganTrofeo in centro

Come si scrive la soluzione Pompidou

Non riesci a risolvere la definizione "Centro nazionale d arte e cultura parigino"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

O Otranto

M Milano

P Padova

I Imola

D Domodossola

O Otranto

U Udine

