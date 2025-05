Valido da una certa data nei cruciverba: la soluzione è Decorrente

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Valido da una certa data' è 'Decorrente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DECORRENTE

Curiosità e Significato di "Decorrente"

Vuoi sapere di più su Decorrente? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Decorrente.

Perché la soluzione è Decorrente? La parola decorrenza si riferisce al momento in cui un contratto o un accordo diventa ufficialmente valido e operativo. In altre parole, indica la data a partire dalla quale le condizioni stabilite iniziano a produrre effetti legali. Questa informazione è fondamentale per capire quando si attivano diritti e doveri previsti da un documento.

Data indietroPrima d una data stabilitaL arrivo d una grande quantità di liquido in una certa zona

Come si scrive la soluzione Decorrente

La definizione "Valido da una certa data" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

E Empoli

C Como

O Otranto

R Roma

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

