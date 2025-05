La città in cui vide la luce Simón Bolivar nei cruciverba: la soluzione è Caracas

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città in cui vide la luce Simón Bolivar' è 'Caracas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARACAS

Curiosità e Significato di "Caracas"

La soluzione Caracas di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Caracas per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Caracas? Caracas è la capitale del Venezuela e il luogo dove nacque Simón Bolívar, un'importante figura storica che ha guidato la lotta per l'indipendenza di diversi paesi sudamericani dal dominio spagnolo. La città, situata in una valle circondata da montagne, è un centro culturale e politico vibrante, ricco di storia e tradizioni. Oggi, Caracas continua a rappresentare un simbolo di identità e resilienza per il popolo venezuelano.

Come si scrive la soluzione Caracas

Se "La città in cui vide la luce Simón Bolivar" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

C Como

A Ancona

S Savona

