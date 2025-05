C è chi le rompe nel paniere nei cruciverba: la soluzione è Uova

Home / Soluzioni Cruciverba / C è chi le rompe nel paniere

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'C è chi le rompe nel paniere' è 'Uova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UOVA

Curiosità e Significato di "Uova"

Hai risolto il cruciverba con Uova? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Uova.

Perché la soluzione è Uova? L'espressione C'è chi le rompe nel paniere si riferisce alle uova, un alimento che viene spesso trasportato in ceste o panieri e che è noto per la sua fragilità. Rompere un uovo può simboleggiare il fallimento di un progetto o un imprevisto, poiché le uova sono delicate e richiedono attenzione durante il maneggiamento. Quindi, questa frase gioca sul concetto di vulnerabilità e sull'importanza di trattare con cura ciò che è prezioso.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si bevono crude e si mangiano cotteLe depongono le gallineContengono albumiSono di chi rompe e pagaSi rompe scindendosiQuando si rompe lo si ingessa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Uova

Se "C è chi le rompe nel paniere" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

U Udine

O Otranto

V Venezia

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L L E C L F O T E U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FOTOCELLULE" FOTOCELLULE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.