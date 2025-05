Si bevono crude e si mangiano cotte nei cruciverba: la soluzione è Uova

UOVA

Curiosità e Significato di "Uova"

La parola Uova è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Uova.

Perché la soluzione è Uova? L'enigma Si bevono crude e si mangiano cotte si riferisce alle uova, che possono essere utilizzate in diverse preparazioni culinarie. Infatti, le uova possono essere consumate crude, ad esempio in alcune ricette di dolci o frullati, mentre vengono cotte per piatti come omelette, fritatte o sode. Questo gioco di parole mette in evidenza la versatilità delle uova in cucina.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le depongono le gallineContengono albumiLe fanno anche i serpentiSi bevono prima del primoLe frottole che si bevonoSi mangiano marinate

Come si scrive la soluzione Uova

Hai trovato la definizione "Si bevono crude e si mangiano cotte" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

U Udine

O Otranto

V Venezia

A Ancona

