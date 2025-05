Un locale per veloci spuntini nei cruciverba: la soluzione è Fast Food

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un locale per veloci spuntini' è 'Fast Food'.

FAST FOOD

Curiosità e Significato di "Fast Food"

Hai risolto il cruciverba con Fast Food? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Fast Food.

Perché la soluzione è Fast Food? Il termine fast food si riferisce a un tipo di ristorazione che offre cibi pronti in tempi molto brevi, favorendo la velocità e la comodità. Questi locali sono spesso caratterizzati da un menu limitato, con piatti come hamburger, patatine fritte e pizza, pensati per essere consumati rapidamente. La cultura del fast food ha reso popolare il concetto di mangiare al volo, un'opzione praticissima per chi ha poco tempo ma vuole comunque soddisfare la fame.

Come si scrive la soluzione Fast Food

La definizione "Un locale per veloci spuntini" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

A Ancona

S Savona

T Torino

F Firenze

O Otranto

O Otranto

D Domodossola

