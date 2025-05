Locale per veloci spuntini nei cruciverba: la soluzione è Fast Food

FAST FOOD

Curiosità e Significato di "Fast Food"

Approfondisci la parola di 8 lettere Fast Food: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Il termine fast food si riferisce a ristoranti o punti vendita che offrono cibi preparati rapidamente e serviti in modo informale. Sono caratterizzati da menu semplici, come hamburger, patatine e bevande, permettendo ai clienti di consumare pasti veloci, spesso da asporto, in un ambiente conveniente.

Come si scrive la soluzione: Fast Food

Se "Locale per veloci spuntini" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

A Ancona

S Savona

T Torino

F Firenze

O Otranto

O Otranto

D Domodossola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A N U F T I R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FORTUNATI" FORTUNATI

