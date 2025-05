Moderno locale per spuntini nei cruciverba: la soluzione è Fast Food

Home / Soluzioni Cruciverba / Moderno locale per spuntini

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Moderno locale per spuntini' è 'Fast Food'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FAST FOOD

Curiosità e Significato di "Fast Food"

La soluzione Fast Food di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Fast Food per scoprire curiosità e dettagli utili.

Il termine fast food si riferisce a un tipo di ristorante che offre pasti veloci e convenienti, generalmente caratterizzati da un menu limitato e dalla preparazione rapida. Questi locali sono spesso frequentati per soddisfare appetiti immediati, presentano prezzi accessibili e sono progettati per un consumo veloce.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Locale ove si consumano veloci spuntiniLocale per spuntini sostanziosiUn locale per spuntiniLocale da guide turisticheUn anestetico locale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Fast Food

Non riesci a risolvere la definizione "Moderno locale per spuntini"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

A Ancona

S Savona

T Torino

F Firenze

O Otranto

O Otranto

D Domodossola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S G G P I A I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPIAGGIA" SPIAGGIA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.