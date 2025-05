Sono liquidi negli schermi piatti nei cruciverba: la soluzione è Cristalli

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono liquidi negli schermi piatti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sono liquidi negli schermi piatti' è 'Cristalli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRISTALLI

Curiosità e Significato di "Cristalli"

Vuoi sapere di più su Cristalli? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Cristalli.

Perché la soluzione è Cristalli? I cristalli sono sostanze che, a differenza dei liquidi normali, hanno una struttura ben definita e ordinata. Nel caso degli schermi piatti, come quelli dei televisori o dei computer, i cristalli liquidi (LCD) sono utilizzati per creare immagini; sono in grado di modificare la loro opacità quando vengono stimolati da una corrente elettrica, permettendo così di visualizzare colori e dettagli. Quindi, nonostante il termine liquidi, questi cristalli mantengono un ordine che li rende fondamentali per la tecnologia

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vetri pregiatiCi sono quelli di neve e quelli di BoemiaVengono impiegati per i piccoli calcolatoriLo sono gli schermi a cristalli liquidiTra i suoi piatti regionali ci sono i pansotiLo sono i liquidi che fanno lavorare i reni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cristalli

Stai cercando la risposta alla definizione "Sono liquidi negli schermi piatti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S I C O T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORISTI" CORISTI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.