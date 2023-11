La definizione e la soluzione di: Lo sono i liquidi che fanno lavorare i reni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIURETICI

Significato/Curiosita : Lo sono i liquidi che fanno lavorare i reni

Pura derivata per distillazione a sostanze più grossolane. lo jing ha sede nei reni che sono i depositari della fisico-energetica di base. nell’uomo si... Pura derivata per distillazione a sostanze più grossolane.jing ha sede neidepositari della fisico-energetica di base. nell’uomo si... Diuretici sono tutti i farmaci che determinano un aumento della diuresi, cioè della produzione di urina. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sono i liquidi che fanno lavorare i reni : sono; liquidi; fanno; lavorare; reni; sono presenti in diverse formulazioni di cosmetici e farmaci; I lidi che ci sono più cari; sono doppie nel pacchetto; Ci sono quelle di beneficenza; Lo sono i tronchi dei pini; Sacchi di pelle per liquidi ; Sciolti in dei liquidi ; Zone di raccolta di liquidi sul fondo delle barche; Contenitore stagno sui camion per portare liquidi ; Il cotone che assorbe i liquidi ; Molti la fanno di sabato; fanno parte di un regno della natura; fanno cadere gli inesperti; Si fanno la guerra; I Carabinieri lo fanno in Piazza di Siena a Roma; I ferri per lavorare a maglia; Un esperto nel lavorare e insaccare le carni di maiale; lavorare il marmo; Donne che sanno lavorare ai ferri; lavorare i campi; Infiammazione che riduce la capacità filtrante dei reni ; reni di animali macellati; Nei reni dolgono a scuola fanno pensare; Fanno dolere i reni ; Presenza di calcoli nei reni ;

Cerca altre Definizioni