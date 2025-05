La Provenza è famosa per i suoi campi nei cruciverba: la soluzione è Lavanda

LAVANDA

Curiosità e Significato di "Lavanda"

La lavanda è una pianta aromatica tipica della Provenza, nota per i suoi fiori viola e profumati. Cresce in grandi campi, creando paesaggi suggestivi e diffondendo il suo profumo delicato. È usata in profumeria, aromaterapia e come decorazione, rendendo la Provenza famosa per le sue distese di lavanda.

Come si scrive la soluzione: Lavanda

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

