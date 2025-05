Un profumo per biancheria nei cruciverba: la soluzione è Lavanda

LAVANDA

Curiosità e Significato di "Lavanda"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Lavanda, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

La lavanda è una pianta aromatica nota per il suo profumo fresco e rilassante. Utilizzata frequentemente nei profumi per biancheria, conferisce un aroma piacevole e duraturo a lenzuola e asciugamani, creando un'atmosfera di pulito e freschezza in casa. È anche apprezzata per le sue proprietà calmanti.

Come si scrive la soluzione: Lavanda

Non riesci a risolvere la definizione "Un profumo per biancheria"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

