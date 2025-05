In Grecia era ionico dorico o corinzio nei cruciverba: la soluzione è Capitello

CAPITELLO

Curiosità e Significato di "Capitello"

Hai risolto il cruciverba con Capitello? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Capitello.

Perché la soluzione è Capitello? Il capitello è la parte superiore di una colonna, che funge da elemento decorativo e di supporto per la struttura sopra di essa. In Grecia, esistono diversi stili di capitelli, tra cui il dorico, l'ionico e il corinzio, ognuno con le proprie caratteristiche distintive. Mentre il dorico è semplice e austero, l'ionico è più elegante e ornato, mentre il corinzio si distingue per la sua ricchezza decorativa, spesso adornato con foglie di acanto.

Come si scrive la soluzione Capitello

Hai davanti la definizione "In Grecia era ionico dorico o corinzio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

P Padova

I Imola

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

