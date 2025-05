Così è un panorama piatto e uniforme privo di varietà nei cruciverba: la soluzione è Monotono

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Così è un panorama piatto e uniforme privo di varietà' è 'Monotono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONOTONO

Curiosità e Significato di "Monotono"

La parola Monotono è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Monotono.

Perché la soluzione è Monotono? La parola monotono descrive qualcosa di uniforme e privo di variazioni, come un paesaggio piatto che non offre stimoli visivi o emozionali. In senso più ampio, può riferirsi anche a situazioni o esperienze che risultano noiose o ripetitive, dove manca quella vivacità che rende la vita interessante. Insomma, quando qualcosa è monotono, tende a essere poco coinvolgente e privo di sorprese.

Come si scrive la soluzione Monotono

La definizione "Così è un panorama piatto e uniforme privo di varietà" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

O Otranto

N Napoli

O Otranto

T Torino

O Otranto

N Napoli

O Otranto

