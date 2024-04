La Soluzione ♚ Non cambia mai disco La definizione e la soluzione di 8 lettere: Non cambia mai disco. MONOTONO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non cambia mai disco: MONO TONO è il secondo album degli Skiantos pubblicato nel 1978 su etichetta Cramps Records. Aggettivo Significato e Curiosità su: MONO TONO è il secondo album degli Skiantos pubblicato nel 1978 su etichetta Cramps Records. monotono m sing che è formato da un tono monocorde (matematica) di funzione che in un dato intervallo si mantiene sempre non decrescente o sempre non crescente di persona o situazione priva di varietà lo spettacolo era molto monotono Sillabazione mo | nò | to | no (casi 1 e 3) mo | no | tò | no (caso 2 -matematica-) Pronuncia IPA: /mo'ntono/ (casi 1 e 3) IPA: /mon'tono/ (caso 2 -matematica-) Etimologia / Derivazione dal greco µt, composto di µ- ossia mono- e t ovvero "tono" Sinonimi invariato, monocorde, ripetitivo, ripetuto, uguale, uniforme

( per estensione ) noioso, tedioso, uggioso

noioso, tedioso, uggioso insistente, ossessivo, piatto,

Contrari diversificato, molteplice, multiforme, mutevole, vario

(per estensione) divertente, gradevole, interessante, rivitalizzante, vitale, vivace

Altre Definizioni con monotono; cambia; disco; Noioso ripetitivo; Si sentono male se cambia il tempo; Cambia immagini nel video del computer; Si cambia nell adolescenza; Un disco per i film; Disco volante; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Non cambia mai disco

MONOTONO

M

O

N

O

T

O

N

O

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Non cambia mai disco' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.