La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Coperto da acque stagnanti' è 'Paludoso'.

PALUDOSO

Curiosità e Significato di "Paludoso"

La parola Paludoso è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Paludoso.

Perché la soluzione è Paludoso? Paludoso è un aggettivo che descrive un ambiente caratterizzato da acque stagnanti, tipico di zone umide come paludi o stagni. Questi luoghi, spesso ricchi di vegetazione e biodiversità, possono apparire misteriosi e affascinanti, ma sono anche associati a fenomeni come l'accumulo di fango e la presenza di zanzare. In sostanza, il termine evoca immagini di paesaggi naturali languidi e ricchi di vita, ma anche di condizioni potenzialmente difficili per gli

Come si scrive la soluzione Paludoso

Stai cercando la risposta alla definizione "Coperto da acque stagnanti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

L Livorno

U Udine

D Domodossola

O Otranto

S Savona

O Otranto

