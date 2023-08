Un pesce che si può allevare in acque stagnanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pesce che si può allevare in acque stagnanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TINCA

Significato/Curiosita : Un pesce che si puo allevare in acque stagnanti

Ultimi decenni del xx secolo in sudamerica (brasile, colombia, repubblica dominicana), indonesia e singapore abita acque stagnanti, risaie, canali, specchi... Cercando il comune della romania nel distretto di bihor, vedi tinca (bihor). la tinca (tinca tinca (linnaeus, 1758)) è un pesce d'acqua dolce appartenente alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

