Protozoi da acque stagnanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protozoi da acque stagnanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PARAMECI

Significato/Curiosità : Protozoi da acque stagnanti

I parameci sono protozoi comuni che si trovano nelle acque stagnanti e in altri ambienti acquatici. Appartenenti al genere Paramecium, questi organismi sono unicellulari e appartengono alla famiglia dei ciliati. Hanno una forma allungata e un caratteristico movimento vibratile dei loro ciglia, che utilizzano per nuotare e muoversi nel mezzo acquatico. I parameci si nutrono principalmente di batteri, alghe e piccoli organismi presenti nell'acqua. Possono riprodursi sia in modo sessuale che asessuale, e spesso si trovano in abbondanza nelle acque ricche di sostanze organiche. La loro presenza è indicativa di un ambiente acquatico stagnante o poco ossigenato. I parameci sono oggetto di studio e interesse scientifico grazie alla loro struttura cellulare complessa e al loro ruolo nell'ecosistema acquatico.

Altre risposte alla domanda : Protozoi da acque stagnanti : protozoi; acque; stagnanti; Classe di protozoi che si muovono nell acqua mediante ciglia permanenti; Branca della biologia che studia gli Artropodi e i protozoi ; Il gruppo di protozoi che include i parameci; Ordine di protozoi con il corpo quasi sferico; L organismo di protozoi e amebe; Navigò in acque piovane; Jacque s cantautore belga degli Anni 60; Le acque in un libro di Patricia Highsmith; Logorata dalle acque ; La città campana in cui nacque Pulcinella; Pesce da acque stagnanti ; Coperto da acque stagnanti ; Microscopici organismi delle acque stagnanti ; Paludi, acque stagnanti ; Un pesce allevato in acque stagnanti ;

Cerca altre Definizioni