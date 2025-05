Un salottino di certi caffè nei cruciverba: la soluzione è Tea Room

TEA ROOM

Curiosità e Significato di "Tea Room"

Hai risolto il cruciverba con Tea Room? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Tea Room.

Perché la soluzione è Tea Room? Un salottino di certi caffè evoca l'immagine di un ambiente accogliente e rilassante, tipico delle tea rooms. Questi luoghi, dedicati alla degustazione di tè e infusi, offrono un'atmosfera intima e raffinata, ideale per conversazioni piacevoli e momenti di socializzazione. In una tea room, l'arte del tè si combina con una selezione di dolci e snack, creando un'esperienza unica per gli amanti del tè e del buon vivere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Locale dove si consuma una bevanda ambrataIn certi caffè si trova quella da tèSale da un caffèUn pregiato tipo di caffè

Come si scrive la soluzione Tea Room

Se "Un salottino di certi caffè" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

E Empoli

A Ancona

R Roma

O Otranto

O Otranto

M Milano

