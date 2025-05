Metodo di terapia praticato mediante l uso di correnti elettriche nei cruciverba: la soluzione è Diatermia

Home / Soluzioni Cruciverba / Metodo di terapia praticato mediante l uso di correnti elettriche

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Metodo di terapia praticato mediante l uso di correnti elettriche' è 'Diatermia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIATERMIA

Curiosità e Significato di "Diatermia"

La soluzione Diatermia di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Diatermia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Diatermia? La diatermia è una tecnica terapeutica che utilizza correnti elettriche per generare calore all'interno dei tessuti corporei. Questo metodo è frequentemente impiegato nella fisioterapia per alleviare il dolore, migliorare la circolazione sanguigna e promuovere la guarigione. Grazie alla sua capacità di penetrare in profondità, la diatermia è utile nel trattamento di varie patologie muscolo-scheletriche.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una cura per i reumatismiBucare qualcosa mediante l uso di uno strumentoLo sport praticato al Roland GarrosCorrente che prevede l uso del web per realizzare le proprie forme creative

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Diatermia

Hai davanti la definizione "Metodo di terapia praticato mediante l uso di correnti elettriche" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

M Milano

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A C O C S G D A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASA DA GICO" CASA DA GICO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.