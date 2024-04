La Soluzione ♚ Una cura per i reumatismi

La definizione e la soluzione di 9 lettere: Una cura per i reumatismi. DIATERMIA - MARCONITERAPIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Una cura per i reumatismi: Abitanti usano immergersi nella sabbia fino al collo per alcuni minuti per volta, come cura per i reumatismi. nel maggio 2006, durante un'alluvione nei pressi... Con diatermia (dal greco antico: d, dia, "attraverso" e µ, therme, "calore") si indica un insieme di procedure e apparecchiature, medicali e non medicali, che sfruttano la radiofrequenza o gli ultrasuoni per generare e trasmettere calore nei tessuti e organi corporei, più profondamente di dove sarebbe si trasmesso col contatto. Il termine «diatermia», introdotto nel 1907 dal medico tedesco Karl Franz Nagelschmidt, si riferiva alla ...

