La definizione e la soluzione di 14 lettere: Indicano la fisionomia propria di un individuo. TRATTI SOMATICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: I ratti da compagnia o ratti domestici, detti anche fancy rat (secondo una denominazione inglese largamente diffusa anche nella letteratura in lingua italiana), sono ratti norvegesi allevati come animali da compagnia. I ratti da compagnia presentano, rispetto ai loro simili selvatici, numerose differenze fisiche e comportamentali, ascrivibili sia a influssi ambientali che agli effetti della riproduzione selettiva negli allevamenti. La pratica di tenere ratti come animali da compagnia ebbe origine nel Regno Unito nella prima metà dell'Ottocento (la celebre scrittrice e illustratrice inglese Beatrix Potter, per esempio, possedeva un ratto ...

prosopoagnosia ( approfondimento) f sing