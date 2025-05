L uccide la naftalina nei cruciverba: la soluzione è Tarma

TARMA

Curiosità e Significato di "Tarma"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Tarma, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tarma? L'espressione l uccide la naftalina si riferisce all'azione della tarma, un insetto noto per infestare i tessuti e i vestiti. La naftalina è un repellente comunemente usato per proteggere i capi d'abbigliamento dagli attacchi delle tarme, poiché le sostanze chimiche contenute in essa risultano letali per questi insetti. Quindi, quando si dice che la tarma uccide la naftalina, si fa riferimento al fatto che

Come si scrive la soluzione Tarma

Se ti sei imbattuto nella definizione "L uccide la naftalina", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

R Roma

M Milano

A Ancona

