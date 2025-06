Insidia il guardaroba nei cruciverba: la soluzione è Tarma

Home / Soluzioni Cruciverba / Insidia il guardaroba

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Insidia il guardaroba' è 'Tarma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARMA

Hai risolto il cruciverba con Tarma? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Tarma.

Perché la soluzione è Tarma? Tarma indica una piccola trappola o insidia nascosta, spesso usata in senso figurato per descrivere un ostacolo insidioso o una difficoltà inattesa. Il termine deriva dal latino tarsus, che significava piede o articolazione. In modo figurato, si riferisce a qualcosa che mette in difficoltà senza essere immediatamente evidente, come un trucco sottile da evitare nel quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L uccide la naftalinaDannoso lepidottero che si nutre di abitiL insetto che s allontana con la naftalinaInsidia il greggeI mobili nel guardarobaL insidia celata nel boccone

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Insidia il guardaroba"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

A Ancona

R Roma

M Milano

A Ancona

K I R R E E S L L I A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SERIAL KILLER" SERIAL KILLER

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.