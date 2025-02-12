Nel bridge è la mano che si conclude con la conquista di dodici prese

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Nel bridge è la mano che si conclude con la conquista di dodici prese' è 'Piccolo Slam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PICCOLO SLAM

Perché la soluzione è Piccolo Slam? Nel gioco del bridge, il termine si riferisce a una mano in cui il giocatore riesce a ottenere dodici prese, mostrando una grande capacità di gestione e strategia. Questa conquista rappresenta un risultato molto ambizioso, che richiede una pianificazione accurata e una buona comunicazione tra le carte. Raggiungere questa fase implica aver previsto le mosse dell’avversario e aver sfruttato al massimo le proprie carte. Il piccolo slam testimonia il livello elevato di abilità dei giocatori coinvolti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nel bridge è la mano che si conclude con la conquista di dodici prese". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Nel bridge è la mano che si conclude con la conquista di dodici prese nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Piccolo Slam

In presenza della definizione "Nel bridge è la mano che si conclude con la conquista di dodici prese", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nel bridge è la mano che si conclude con la conquista di dodici prese" conferma che la soluzione 'Piccolo Slam' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Piccolo Slam

P Padova I Imola C Como C Como O Otranto L Livorno O Otranto S Savona L Livorno A Ancona M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nel bridge è la mano che si conclude con la conquista di dodici prese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Piccolo Slam' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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