Nel bridge è la mano che si conclude con la conquista di dodici prese
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Nel bridge è la mano che si conclude con la conquista di dodici prese' è 'Piccolo Slam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PICCOLO SLAM
Perché la soluzione è Piccolo Slam? Nel gioco del bridge, il termine si riferisce a una mano in cui il giocatore riesce a ottenere dodici prese, mostrando una grande capacità di gestione e strategia. Questa conquista rappresenta un risultato molto ambizioso, che richiede una pianificazione accurata e una buona comunicazione tra le carte. Raggiungere questa fase implica aver previsto le mosse dell’avversario e aver sfruttato al massimo le proprie carte. Il piccolo slam testimonia il livello elevato di abilità dei giocatori coinvolti.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nel bridge è la mano che si conclude con la conquista di dodici prese". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Nel bridge è la mano che si conclude con la conquista di dodici prese nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Piccolo Slam
In presenza della definizione "Nel bridge è la mano che si conclude con la conquista di dodici prese", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nel bridge è la mano che si conclude con la conquista di dodici prese" conferma che la soluzione 'Piccolo Slam' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Piccolo Slam
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nel bridge è la mano che si conclude con la conquista di dodici prese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Piccolo Slam' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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