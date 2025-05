Ha le Bocche sull Adriatico nei cruciverba: la soluzione è Cattaro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha le Bocche sull Adriatico' è 'Cattaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATTARO

Curiosità e Significato di "Cattaro"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cattaro più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cattaro.

Perché la soluzione è Cattaro? Ha le Bocche sull'Adriatico si riferisce a Cattaro, una pittoresca città montenegrina situata all'imbocco della baia di Kotor, nota per le sue meravigliose bocche marine. Questa località affacciata sul mare Adriatico è celebre per il suo patrimonio storico e paesaggi mozzafiato, offrendo un perfetto connubio di cultura e natura. Cattaro è, dunque, un importante punto di riferimento per chi esplora le bellezze della costa adriatica.

Come si scrive la soluzione Cattaro

Hai davanti la definizione "Ha le Bocche sull Adriatico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

O Otranto

