Ha diverse bocche sull Adriatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha diverse bocche sull Adriatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PO

Significato/Curiosita : Ha diverse bocche sull adriatico

Nell'entroterra montenegrino, a poca distanza delle bocche di cattaro (boka kotorska) e dal mar adriatico. il massiccio montuoso presenta due picchi distinti... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi po (disambigua). il po (afi: /'p/) è un fiume dell'italia settentrionale. la sua lunghezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ha diverse bocche sull Adriatico : diverse; bocche; sull; adriatico; Le diverse parti degli attori; Il cartellone pubblicitario in cui si susseguono immagini diverse ; Un ibrido tra specie diverse ; Hanno impugnature diverse tra cui quella offset; Un istituto con diverse facoltà; Le bocche di Bonifacio la separano dalla Corsica; Ha più bocche in Adriatico; Quelle idromassaggio hanno le bocche tte; Lo Stato con le bocche di Cattaro; Fessure per bocche da fuoco; L atterrare sull a portaerei; È sull e spalle di sempre più persone; Un esperto d indagini sull opinione pubblica; Sdraiato sull a schiena; Due punti sull a i; Ha più bocche in adriatico ; Un antica macchina da pesca diffusa nell adriatico ; La Sabbiadoro fra le località dell adriatico ; Finisce nell adriatico ; È bagnata dall adriatico ;

Cerca altre Definizioni