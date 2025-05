Grossi vasi per il bucato nei cruciverba: la soluzione è Conche

CONCHE

Curiosità e Significato di "Conche"

Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Conche.

Perché la soluzione è Conche? I grossi vasi per il bucato si riferiscono alle conche, contenitori ampi spesso utilizzati per lavare e risciacquare i panni. Questi strumenti tradizionali erano un tempo fondamentali nelle case per la gestione delle faccende domestiche legate al bucato. Oggi, sebbene l'uso delle conche sia diminuito, il termine rimane un affascinante retaggio della cultura del lavaggio a mano.

Come si scrive la soluzione Conche

La risposta è:

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

H Hotel

E Empoli

