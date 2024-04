La definizione e la soluzione di 6 lettere: Pianure tra i monti. CONCHE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Conche – area abitata del Terranova e Labrador, in Canada Conche – frazione di Codevigo, in Italia Laghetto delle Conche – lago dell'Isola d'Elba, in Italia Lac de Conche – lago del canton Vallese, in Svizzera Marcel Conche – filosofo francese

conche f

plurale di conca

Sillabazione

còn | che

Etimologia / Derivazione

vedi conca