La Soluzione ♚ Li usa l alpinista per camminare sul ghiaccio La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : RAMPONI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. RAMPONI

Significato della soluzione per: Li usa l alpinista per camminare sul ghiaccio I ramponi sono attrezzi appartenenti all'equipaggiamento alpinistico utilizzati per la progressione su ghiaccio o neve ghiacciata. Quelli "classici" sono costituiti da punte metalliche che vengono mantenute solidali agli scarponi grazie a un intreccio di cinghie che sono poi strette da una o più fibbie. I ramponi di stampo moderno (detti ramponi ad attacco rapido) sono invece dotati, nella parte anteriore, di un segmento in acciaio destinato a porsi nel corrispondente incavo degli scarponi da ghiaccio a suola rigida e, nella parte posteriore, di un meccanismo a scatto che ne consente il fissaggio. Italiano: Sostantivo: rampone ( approfondimento) m sing(pl.: ramponi) . arpione per la pesca delle balene. ferro aguzzo che si mette sotto uno scarpone per camminare su ghiaccio o neve dura. Sillabazione: ram | pó | ne. Pronuncia: IPA: /ram'pone// . Etimologia / Derivazione: simile a rampino . Parole derivate: rampicone.

Altre Definizioni con ramponi; alpinista; camminare; ghiaccio;