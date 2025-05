Grossi ferri a uncino nei cruciverba: la soluzione è Ramponi

RAMPONI

Curiosità e Significato di "Ramponi"

Perché la soluzione è Ramponi? I rampioni sono strumenti utilizzati in montagna, caratterizzati da un uncino affilato, che vengono fissati sotto le scarpe per migliorare la presa su superfici ghiacciate o ripide. Sono quindi considerati grossi ferri a uncino utili per l'arrampicata e l'alpinismo.

Come si scrive la soluzione: Ramponi

R Roma

A Ancona

M Milano

P Padova

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E L A M O R Mostra soluzione



