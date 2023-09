Un deserto africano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un deserto africano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NAMIB

Significato/Curiosita : Un deserto africano

Subtropicale africano nel luglio 2006, su meteolive.leonardo.it. cartina meteorologica delle isoterme con l'anticiclone subtropicale africano archiviato... 17°e-23; 17 la namibia, ufficialmente repubblica della namibia (ingl. republic of namibia, ted. republik namibia, af. republiek van namibië), è uno stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un deserto africano : deserto; africano; Un luogo di sosta in pieno deserto ; Le onde del deserto ; Verdeggia nel deserto ; deserto sassoso; Il Buzzati de Il deserto dei Tartari; Stato africano che ha per capitale Kigali; Grande albero africano ; È lo Stato africano più popoloso; La capitale del Lesotho lo Stato africano ; Legno africano per parquet;

Cerca altre Definizioni