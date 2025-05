Un intervento del portiere nei cruciverba: la soluzione è Parata

PARATA

Curiosità e Significato di "Parata"

Approfondisci la parola di 6 lettere Parata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Parata? La parola PARATA si riferisce all'azione del portiere nel calcio di intervenire per bloccare o deviare un tiro in porta, impedendo che la palla entri nella rete. Questa parola si adatta perfettamente alla definizione di un intervento del portiere nel cruciverba.

Pacifica sfilata di soldatiQuella militare è una sfilata di uomini e mezziUna sfilata militareL intervento chirurgico che cambia i connotatiIl compito del portiereUn intervento del difensore sul pallone

Come si scrive la soluzione: Parata

Non riesci a risolvere la definizione "Un intervento del portiere"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

