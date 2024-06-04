Una sfilata militare

SOLUZIONE: PARATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una sfilata militare" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una sfilata militare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Parata? Una parata è un evento in cui forze armate, veterani o gruppi organizzati sfilano in modo ordinato e spettacolare. Serve a mostrare disciplina, forza e unità, spesso celebrando occasioni speciali o ricorrenze nazionali. Durante questa manifestazione, si esibiscono uniformi, esercitazioni e tecniche militari, suscitando orgoglio e senso di appartenenza tra i partecipanti e gli spettatori.

Quando la definizione "Una sfilata militare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una sfilata militare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Parata:

P Padova A Ancona R Roma A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una sfilata militare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

