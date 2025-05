Pacifica sfilata di soldati nei cruciverba: la soluzione è Parata

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pacifica sfilata di soldati' è 'Parata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARATA

Curiosità e Significato di "Parata"

La parola parata si riferisce a una sfilata pubblica in cui soldati, corpi militari o gruppi di persone si esibiscono in ordine, spesso per celebrare eventi patriottici o cerimonie ufficiali. È caratterizzata da comportamenti disciplinati e coordinati, simboleggiando orgoglio nazionale e capacità militare.

Come si scrive la soluzione: Parata

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U S R C A A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAUSARE" CAUSARE

