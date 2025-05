Rubik lo inventò nel 1974 nei cruciverba: la soluzione è Cubo Magico

CUBO MAGICO

Curiosità e Significato di "Cubo Magico"

La parola Cubo Magico è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cubo Magico.

Perché la soluzione è Cubo Magico? La soluzione CUBO MAGICO si riferisce al famoso Cubo di Rubik, un rompicapo tridimensionale inventato dall'architetto ungherese Erno Rubik nel 1974, noto per la sua struttura a cubo e il meccanismo che permette di ruotare le facce per ripristinare i colori originali. In ambito enigmistico, viene comunemente chiamato cubo magico.

Come si scrive la soluzione: Cubo Magico

Non riesci a risolvere la definizione "Rubik lo inventò nel 1974"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

U Udine

B Bologna

O Otranto

M Milano

A Ancona

G Genova

I Imola

C Como

O Otranto

