La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Città tedesca con una prestigiosa università' è 'Gottinga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GOTTINGA

Curiosità e Significato di "Gottinga"

Perché la soluzione è Gottinga? Göttinga è una città tedesca famosa per la sua storica università, fondata nel 1737, che è considerata una delle più prestigiose del paese. L'Università di Göttinga ha contribuito significativamente alla cultura e alla scienza, attirando studiosi di fama mondiale. Grazie al suo ambiente accademico e alla vivace vita culturale, Göttinga rappresenta un importante centro di ricerca e istruzione in Germania.

Come si scrive la soluzione Gottinga

G Genova

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

N Napoli

G Genova

A Ancona

