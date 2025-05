Come dire smorzato nei cruciverba: la soluzione è Spento

SPENTO

Curiosità e Significato di "Spento"

Perché la soluzione è Spento? La parola spento si riferisce a qualcosa che è stato ridotto di intensità o forza, come una luce che non brilla più; quindi, nel contesto della definizione Come dire smorzato, indica appunto uno stato di assenza di energia o vibrante. Utilizza il termine in frasi come Luce spenta per sottolineare il suo significato.

Tutt altro che accesoLo è un colore che non brillaIl Sole cantato dai TimoriaCurano il bel direUn modo di dire oraCome dire disboscamento

Come si scrive la soluzione: Spento

Se ti sei imbattuto nella definizione "Come dire smorzato", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

