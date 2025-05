Additivo utilizzato negli alimenti nei cruciverba: la soluzione è Esaltatore Di Sapidità

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Additivo utilizzato negli alimenti' è 'Esaltatore Di Sapidità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESALTATORE DI SAPIDITÀ

Curiosità e Significato di "Esaltatore Di Sapidità"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 20 lettere Esaltatore Di Sapidità, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Esaltatore Di Sapidità? L'esaltatore di sapidità è un additivo alimentare che viene utilizzato per intensificare il sapore degli alimenti, rendendoli più gustosi. È comunemente presente in molti prodotti confezionati e può includere ingredienti come il glutammato monosodico.

Come si scrive la soluzione: Esaltatore Di Sapidità

Se ti sei imbattuto nella definizione "Additivo utilizzato negli alimenti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

S Savona

A Ancona

L Livorno

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

D Domodossola

I Imola

S Savona

A Ancona

P Padova

I Imola

D Domodossola

I Imola

T Torino

À -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T L C O E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OCELOT" OCELOT

