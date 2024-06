Il Marzio dell antica Roma

: () – Roma, 616 a. . Anco Marzio, anche Marcio (in latino Ancus Marcius; 675 a. ), è stato il quarto Re di Roma e l'ultimo di origine sabina, appartenente all'antica gens Marcia. Regnò per 25 anni. C. C.

Italiano: Congiunzione: anco . (raro) (pedantesco) anche. Sillabazione: àn | co. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .